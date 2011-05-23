Адвокат понял, что Луценко будут держать под стражей «бессрочно»

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО будет находиться под стражей до тех пор, пока суд не изменит свое мнение относительно целесообразности дальнейшего его держания под арестом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам после завершения судебного заседания заявил адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН.

«Пока суд не изменит свою позицию в части меры пресечения, он будет содержаться под стражей фактически бессрочно, пока будет слушаться это дело или пока суд не изменит своё решение», - сказал И.ФОМИН.

Он заметил, что на этой стадии течения событий по делу все зависит именно от позиции суда.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 мая, Печерский районный суд Киева назначил для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, оставив ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Первое судебное заседание по делу по существу должно начаться 27 мая в 11.00.

В то же время суд отклонил заявленные Ю.ЛУЦЕНКО ряд ходатайств: об изменении меры пресечения, о закрытии дела, о рассмотрении дела судом присяжных, о рассмотрении дела в открытом режиме, а также об отводе судьи Сергея ВОВКА.

В решении суд не указал, до каких пор Ю.ЛУЦЕНКО продлен срок пребывания под стражей.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребление властью, осуществленное работником правоохранительного органа.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

Сегодня Печерский суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела против Ю.ЛУЦЕНКО.