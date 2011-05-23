Луценко дадут рекомендации врачей, и вернут в СИЗО

После завершения медицинского обследования бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО переведут из больницы в Киевский следственный изолятор.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям со средствами массовой информации Государственной пенитенциарной службы Украины.

«По согласию следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины взятый под стражу ЛУЦЕНКО Ю.В. проходил медицинское обследование в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи. После завершения обследования Ю.ЛУЦЕНКО будет возвращен в Киевский следственный изолятор с соответствующими рекомендациями врачей относительно дальнейшего контроля за состоянием его здоровья», - сообщает пенитенциарная служба.

По ее данным, состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО оценивается как соответствующее течению голодовки.

Указанный вопрос находится на контроле в Государственной пенитенциарной службе Украины.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребление властью, осуществленное работником правоохранительного органа.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного в отношении него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

Сегодня Печерский суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.