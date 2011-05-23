Янукович поздравил Марину Вроду с победой в Каннах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ направил поздравление кинорежиссеру Марине ВРОДЕ с успехом на 64-м Каннском кинофестивале.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы.

«Благодаря постоянному творческому поиску, таланту режиссера Вы получили «Золотую пальмовую ветвь» – главную награду в номинации «Лучший короткометражный фильм» Каннского кинофестиваля, чем преумножили мировую славу украинского киноискусства», - говорится в приветствии В.ЯНУКОВИЧА.

Президент пожелал М.ВРОДЕ крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, вдохновения и новых ярких свершений во имя Украины.

Как сообщал УНИАН, украинский режиссер М.ВРОДА получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивали за короткометражный фильм "Кросс".

Пятнадцатиминутный фильм "Кросс" - это воспоминания автора о занятиях физкультурой.

Лента "Кросс" является совместным проектом Украины и Франции. Съемки проходили в сентябре прошлого года и продолжались менее недели. Заняты в фильме только непрофессиональные актеры

М.ВРОДЕ 29 лет. Она окончила Национальный университет имени Карпенка-Карого, факультет кинематографии, специализация "Режиссура художественного фильма". Ее дипломная работа - короткометражка "Клятва", показанная на кинофестивале "Молодость". Кроме этой ленты, М.ВРОДА сняла фильмы "Семейный портрет", "Дождь", "Прости".

Каннский кинофестиваль проходил в этом году с 11 по 22 мая.