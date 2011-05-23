НУ-НС принесла в суд доказательства готовности внести залог за Луценко

Парламентская фракция «Наша Украина – Народная Самооборона» юридически подтвердила Печерскому районному суду столицы готовность внести денежный залог за освобождение бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО из-под стражи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции «Наша Украина – Народная Самооборона», об этом заявил председатель фракции Николай МАРТЫНЕНКО.

“Соответствующие документы - выписка из банковского счета и процессуальные документы, которые подтверждают нашу готовность перечислить денежный залог за Юрия Витальевича, - переданы суду через адвокатов ЛУЦЕНКО 22 мая. Эта сумма достаточная для покрытия ущерба, который инкриминируется Ю.ЛУЦЕНКО», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

Кроме того, как уже сообщалось ранее, почти сто народных депутатов Украины подтвердили готовность поручиться перед следствием и судом за надлежащее исполнение Ю.ЛУЦЕНКО своих обязанностей в качестве обвиняемого и подсудимого.

Фракция НУ-НС надеется, что суд учтет эти обстоятельства и изберет Ю.ЛУЦЕНКО меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенному работником правоохранительного органа. 28 января пресс-служба ГПУ сообщила, что установленный досудебным следствием ущерб государству составляет более 970 тыс. грн.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного в отношении него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

17 мая Генпрокуратура направила в Печерский суд Киева уголовное дело Ю.ЛУЦЕНКО, сегодня суд начнет предварительное слушание дела.