Задержанный по львовскому делу депутат "Свободы" объявил голодовку

Депутат Пустомытовского районного совета Львовской области от ВО "Свобода" Степан Пидкуймуха, против которого прокуратура 20 мая возбудила уголовное дело объявил голодовку в знак протеста против незаконного задержания, сообщает пресс-служба "Свободы".

Как сообщил адвокат задержанного Руслан Валько, депутат написал заявление на имя начальника городского управления милиции, что он объявляет голодовку и требует освобождения. Пидкуймуха считает, что его задержали незаконно, поскольку он добровольно пришел на допрос в управление и никак не препятствует следствию.

По словам адвоката, в понедельник состоится судебное слушание об избрании меры пресечения для Пидкуймухи. Сейчас он содержится во львовском изоляторе временного содержания на ул.Степана Бандеры, 1.

С.Пидкуймуху задержали 20 мая 2011 года, когда он прибыл в Львовское ГУ МВД на допрос в качестве свидетеля событий 9 мая. Позже ему сообщили, что против него прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 293 (групповое нарушение общественного порядка) и 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.