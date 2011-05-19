В Киеве отмечают 150-ю годовщину перезахоронения Тараса Шевченко

19 мая в 2011 г. по случаю 150-й годовщины перезахоронения тела Тараса Шевченко в храме в честь Рождества Христова, который находится на Почтовой площади в Киеве, состоялась панихида.

Об этом сообщает официальный сайт Батькивщины.

Именно 19 мая 150 лет тому назад гроб с телом гениального Кобзаря находился в киевский церкви перед отправкой в Канев.

Богослужение возглавил Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет в сослужении викария Киевской епархии епископа Вышгородского Агапита, управляющего делами Киевской Патриархии.

На богослужении присутствовали политические и общественные деятели, заместитель Председателя Верховной Рады Николай Томенко, народные депутаты и депутаты Киевсовета от фракции «БЮТ-Родина».

Раньше планировалось, что в панихиде примет участие Юлия Тимошенко, но из-за болезни она не смогла приехать на службу.