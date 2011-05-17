Власенко: следователь ГПУ заставил Луценко прибегнуть к голодовке

Народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей ВЛАСЕНКО убежден, что следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины Сергей ВОЙЧЕНКО своими действиями заставил бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО прибегнуть к голодовке, которая во всем мире считается крайней мерой протеста.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

Комментируя сегодняшнее заявление ГПУ о том, что слова С.ВЛАСЕНКО об ответственности следователя за состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО являются «давлением на следствие и суд», пресс-служба депутата сообщает: «На момент заявления С.ВЛАСЕНКО не имел сведений о том, что Генпрокуратура направила в Печерский районный суд Киева уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО. Действительно, на этой стадии следователь Генпрокуратуры не имеет права принимать процессуальные решения и, следовательно, влиять на состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО».

В то же время, отмечается в сообщении, как гражданин С.ВЛАСЕНКО имеет право свободно высказывать свои мнения, в частности, об ответственности следователя Генпрокуратуры за состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО.

Кроме того, С.ВЛАСЕНКО считает, что, «именно сегодня, когда состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО стало критическим, прокуратура фактически сбросила с себя ответственность за его жизнь».

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге С.ВЛАСЕНКО заявил, что возлагает вину за состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО на следователя ГПУ С.ВОЙЧЕНКО, который ведет дело бывшего главы МВД.

С.ВЛАСЕНКО обратился в Генпрокуратуру с просьбой изменить Ю.ЛУЦЕНКО меру пресечения, поскольку вчера ГПУ изменила меру пресечения председателю фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Дмитрию КОМАРНИЦКОМУ, которого обвиняют в разбойном нападении.

«А ЛУЦЕНКО держат, доводя его, по сути, до завершения жизни, и я хотел бы обратиться непосредственно к следователю Генеральной прокуратуры ВОЙЧЕНКО, который ведет это уголовное дело. Уважаемый господин ВОЙЧЕНКО, если с жизнью Юрия ЛУЦЕНКО что-то случится - это Ваша личная ответственность», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Позже Отдел связей со средствами массовой информации ГПУ распространил заявление С.ВОЙЧЕНКО, который подчеркивал, что заявления С.ВЛАСЕНКО является «давлением на следствие и суд, а также попыткой переложить ответственность за добровольную голодовку Ю.ЛУЦЕНКО».

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшем тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенному работником правоохранительного органа.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи г.Киева.

Сегодня, 17 мая, Генеральная прокуратура направила в Печерский районный суд Киева уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.