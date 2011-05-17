ВР провалила заявление с осуждением Путина

Верховная Рада не поддержала проект постановления “О заявлении Верховной Рады Украины «Об осуждении высказываний, которые нивелируют вклад украинского народа в победу над фашизмом во Второй мировой войне».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали всего 97 народных депутатов (при необходимых 226 - УНИАН) из 375, зарегистрированных в сессионном зале.

“Заявления премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА о том, что Россия и без Украины победила бы во Второй Мировой войне, нивелируют роль Украины и украинского народа в освобождении мира от фашизма, приуменьшают вклад украинцев в общую Победу”, - сказано в документе, который был предложен для принятия.

В нем отмечается, что по разным оценкам, “общие потери Украины во Второй Мировой войне – включая убитых, жертв концлагерей, депортированных, эвакуированных и тех, которые двинулись в изгнание вместе с отступающими нацистами, - составляют не менее 14 млн. человек, что составляет от 40 до 44% от общих человеческих потерь СССР”.

“Героизм украинцев был высоко оценен. Более двух тысяч украинцев получили высшее звание СССР - Героя Советского Союза, из них 32 человека - дважды, а Иван Никитович Кожедуб - уроженец Сумской области – трижды”, - сказано в заявлении, для принятия которого не хватило голосов депутатов.

Также в нем есть просьба Верховной Рады Украины не допускать спекуляции на чувствительных гуманитарных темах и призыв к руководству соседнего государства с уважением относиться к трагическим страницам истории Украины.

В заявлении содержится и обращение Верховной Рады Украины к власти Российской Федерации с призывом “строить двусторонние отношения исключительно на принципах глубокого взаимоуважения и равноправного партнерства”.