Предприниматели: репрессиями власть провоцирует людей на протесты

После незаконных проверок силовиков на Центральном рынке в Прилуках, количество желающих принять участие 19 мая в Весеннем марше протеста в рамках Всеукраинской акции «Вперед» в этом городе резко увеличилось.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил председатель Союза предпринимателей Центрального рынка г. Прилуки Григорий БУСЛО.

По его словам, вчера, 16 мая, на рынок вошла группа сотрудников Отдела по борьбе с экономической преступностью. Они начали тотальную проверку торговцев с изъятием товаров, которые складывались в большие пакеты и опечатывались. Свои действия проверяющие объясняли распоряжением областного милицейского руководства. По словам Г.БУСЛО, сотрудники рынка, на котором работает более 2 тысяч человек, пытались отстоять свои права, аргументируя неправомерность действий силовиков мораторием на проверки предпринимателей. (УНИАН: 3 марта 2011 года премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ запретил налоговикам ходить на рынки и взимать штрафы. По информации Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, в частности, Н.АЗАРОВ поручил руководителю Государственной налоговой службы отменить всяческие проверки предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения на рынках. «Незачем налоговикам проверять торговые места на базарах, где даже документации не ведется. Мы обещали «каникулы», и мы обещание выполним”, - подчеркнул Н.АЗАРОВ.)

Однако, сообщил председатель Союза предпринимателей Центрального рынка г. Прилуки, столкновения на рынке прекратились лишь после того, как Г.БУСЛО дозвонился к руководству Управления внутренних дел Украины в городе Прилуки и пообещал, что иначе все сотрудники рынка немедленно соберутся под зданием УВД и начнут бессрочное пикетирование.

По словам представителя предпринимателей, «такие действия проверяющих изрядно взбудоражили людей на рынке. Даже после того, как нам удалось отбить немотивированную атаку «обэповцов», шум на Центральном рынке долго не утихал. Если силовики так поступают во время действия моратория на проверки, то что они будут с нами делать во втором полугодии, когда действие запрета на проверки малых предпринимателей прекратится?».

Как отметил Г.БУСЛО, «до вчерашнего инцидента многие из работающих на рынке, сомневались, следует ли ехать на акцию протеста в Киев. Но теперь люди заявили, что точно поедут 19 мая под Верховную Раду и примут участие в Весеннем марши протеста. Таким образом, своими провокациями чиновники только подстрекают людей на протесты и будоражат народный гнев».

Председатель Союза предпринимателей Центрального рынка рассказал, что уже беседовал с руководством Госавтоинспекции в Прилуках и попросил не мешать выезду участников акции в Киев. «Я предупредил милицейское руководство, что в случае препятствования гражданам реализовать их права на свободу передвижения и свободу собраний, закрепленные в Конституции Украины, мы вынуждены будем организовать пеший ход в столицу. И тогда возмущению людей не будет границ. Поэтому в интересах государства 19 мая обеспечить митингующим беспрепятственное перемещение автотранспортом в Киев, чтобы они могли спокойно принять участие в мирной акции протеста под стенами Верховной Рады», - сказал Г.БУСЛО.

Напомним, 13 апреля в Киеве состоялось собрание Народной коллегии акции «Вперед» с участием более 420 делегатов из всех регионов Украины. На собрании было принято решение провести 19 мая Весенний марш протеста. Среди требований акции - прекращение антинародных реформ и экономических репрессий, начало реальной борьбы с коррупцией во всех эшелонах власти, принятие пакета «народных реформ», разработанных обществом. Инициатором разработки пакета законодательных инициатив «Народная реформа» является народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ. В состав народных реформ входят законопроекты об упрощенной системе налогообложения, отмены единого социального взноса для инвалидов и пенсионеров, усиление персональной ответственности чиновников за должностные злоупотребления, увеличение прожиточного минимума и ряд других социально-экономических инициатив.

12-17 мая во многих городах Украины состоялись митинги в поддержку Всеукраинской общественной акции «Вперед».

В частности, по данным организаторов акции, 16-17 мая в ряде городов Полтавской области, среди которых - Светловодск, Золотоноша, Комсомольск, Козельщина, Кобеляки, Хорол, прошли собрания общественных и профсоюзных организаций, на которых были приняты решения поддержать Весенний марш протеста и направить своих представителей в Киев 19 мая. Также 16 мая поддержку акции протеста выразили участники собрания общественной организации «Народный совет» г. Кременчуг и Совета профсоюза предпринимателей г. Лозовая (Харьковская обл.).