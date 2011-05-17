Депутат Стець призывает украинцев поддержать Луценко

Народный депутат от блока «Наша Украина – Народная Самооборона» Юрий СТЕЦЬ призывает украинцев поддержать бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, который находится в критическом состоянии вследствие голодовки в знак протеста против содержания его под стражей.

Об этом говорится в комментарии Ю.СТЕЦЯ, обнародованном на сайте партии «Народная Самооборона».

«Искренне удивлен тем, как великие украинцы, простые граждане, друзья с открытым сердцем поддерживают моего побратима Юрия ЛУЦЕНКО. Очевидно, что он готов ценой собственной жизни отстаивать Украину, так же, как в свое время сделали Стус, Чубай и другие. В то же время, понимаю, что его дальнейшая борьба важна для нас всех, поскольку она вдохновляет, объединяет, дает силы нам - его соратникам», - заметил Ю.СТЕЦЬ.

По его словам, сейчас идет борьба за жизнь Ю.ЛУЦЕНКО, и это важно не только для родственников и друзей, но и для всех украинцев.

Ю.СТЕЦЬ призывал граждан поддержать Ю.ЛУЦЕНКО, добавив, что также призывает его прекратить голодовку, поскольку жизнь и здоровье -бесценны.

Вместе с тем народный депутат просит политиков и журналистов не использовать ситуацию, в которой оказался Ю.ЛУЦЕНКО, в политических игрищах. «Речь идет о спасении жизни человека. Никакие нечестные, неискренние шаги просто не должны иметь места. Еще раз благодарю всех за чуткость и человечность», - сказал Ю.СТЕЦЬ.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекших тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенному работником правоохранительного органа.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

Сегодня Генеральная прокуратура направила в Печерский районный суд Киева уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.