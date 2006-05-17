Черновецкий уволил еще двух заместителей

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ освободил Виктора ПИЛИПИШИНА и Ивана ДАНЬКЕВИЧА из должностей заместителей председателя Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, согласно с соответствующими распоряжениями, В.ПИЛИПИШИН освобожден от должности заместителя председателя КГГА с 15 мая этого года в связи с избранием его председателем Шевченковского районного в г. Киеве совета.

И.ДАНЬКЕВИЧ освобождено от должности председателя горгосадминистрации с 15 мая этого года в порядке перевода в связи с назначением его заместителем председателя Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов.