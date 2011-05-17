Жена Луценко говорит, что ГПУ довела ее мужа почти до смерти и умыла руки

Жена экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Ирина ЛУЦЕНКО сегодня не получила разрешение на посещение своего мужа в больнице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам возле помещения Киевской больницы скорой помощи.

И.ЛУЦЕНКО напомнила, что сегодня в 12 часов дня стало известно, что Генпрокуратура передала дело Ю.ЛУЦЕНКО в Печерский райсуд Киева. По ее словам, сегодня, на протяжении дня, она была в Печерском суде и попала на прием к председателю суда Инне ОТРОШ.

И.ЛУЦЕНКО сказала, что видела в суде материалы дела, которые сейчас регистрируются, и выразила надежду, что по окончании регистрации до конца сегодняшнего дня путем автоматизированного отбора будет определен судья, который будет вести дело Ю.ЛУЦЕНКО. «На данный момент они (материалы дела – УНИАН) еще не зарегистрированы, данные вносят в компьютер, и до конца дня путем компьютерного отбора на завтра на утро станет известно, какой судья будет рассматривать его в первой инстанции», - сказала И.ЛУЦЕНКО.

При этом она отметила, что, поскольку прокуратура уже передала дело в суд, а судья, который будет вести дело, еще не определен, то сегодня она не смогла получить разрешение на посещение мужа.

Поэтому, по словам И.ЛУЦЕНКО, она обратилась к председателю суда И.ОТРОШ, чтобы она дала разрешение на свидание. Однако И.ОТРОШ ответила И.ЛУЦЕНКО, что не может нарушать закон, поскольку в ее компетенцию не входит давать подобные разрешения. Председатель суда добавила, что разрешение завтра сможет дать судья, который будет определен с помощью автоматизированного отбора, проинформировала жена экс-министра.

Несмотря на отсутствие сегодня разрешения на посещение мужа, И.ЛУЦЕНКО сказала, что сейчас попробует хотя бы передать ему многочисленные письма, которые поступили от глав церквей, художников, политиков, которые просят Ю.ЛУЦЕНКО прекратить голодовку.

Сама жена также в очередной раз будет просить Ю.ЛУЦЕНКО прекратить голодовку, поскольку «жизнь не заканчивается на ЯНУКОВИЧЕ и прокуратуре, нужно продолжать жить дальше».

Комментируя передачу дела Ю.ЛУЦЕНКО в суд, жена экс-министра сказала, что прокуратура довела его почти до смерти и «умыла руки». Передавая дело в суд, который, по словам И.ЛУЦЕНКО, является «размытой инстанцией», прокуратура просто переложила ответственность на судей.