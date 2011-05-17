Янукович уволил министра здравоохранения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об освобождении Ильи ЕМЦА от должности министра здравоохранения Украины.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Президент во время заседания Управляющего совета Комитета по экономическим реформам раскритиковал работу Министерства здравоохранения по реформированию медицинской сферы.

После этого в СМИ появилась информация о том, что И.ЕМЕЦ в пятницу, 13 мая, написал заявление об отставке.

Сегодня, 17 мая, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что решил освободить И.ЕМЦА от должности министра здравоохранения.

По словам главы государства, он имел продолжительную беседу с И.ЕМЦЕМ. «Он прекрасный специалист, возглавлял один из самых современных центров кардиохирургии. Это было главной мотивацией приглашения его на эту высокую должность – министра. Но ему не удалось наладить работу министерства должным образом – чтобы Министерство здравоохранения начало эффективно работать, и главное - чтобы начали осуществляться реформы, которые мы наметили, и которые крайне необходимы», – констатировал В.ЯНУКОВИЧ.