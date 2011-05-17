Губернатор «заложил» Балогу: АЭС - на пороховой бочке

Для ликвидации арсенала боеприпасов в селе Цветоха Славутского района, которое расположено в 27 километрах от Хмельницкой атомной электростанции, необходимо 25-30 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА заявил во время «прямой телефонной линии».

“Мы бьем тревогу, поскольку под открытым небом находится около 5 тыс. тонн снарядов. Часть средств, а это 15 млн. грн., уже выделены из госбюджета и на них выполнено 20% работ”, - отметил он.

По словам губернатора, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству чрезвычайных ситуаций Украины решить вопрос утилизации боеприпасов, но МЧС медлит с этим.

В.ЯДУХА объяснил, что утилизация боеприпасов будет проходить за пределами Хмельницкой области.

“Арсенал боеприпасов в с. Цветоха для территории области является опасным и нуждается в быстрой утилизации. Этот объект мы обязательно доведем до логического завершения”, - заверил В.ЯДУХА.

Как сообщал УНИАН, 13 мая лидер Народного Руха Украины, народный депутат Борис ТАРАСЮК призвал премьер-министра Николая АЗАРОВА и секретаря СНБО Раису БОГАТЫРЕВУ принять действенные меры по ликвидации арсенала боеприпасов в с. Цветоха Славутского района Хмельницкой области, который представляет потенциальную угрозу техногенной безопасности ХАЭС и жителям окружающих населенных пунктов.

По словам парламентария, в с. Цветоха размещен арсенал Вооруженных сил Украины, где, по данным экспертов, хранятся около 57 тысяч тонн ракет для реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган», с дальностью разлета до 30 км.

«В случае чрезвычайной ситуации на арсенале в с. Цветоха возможным следствием станет, как отмечают специалисты, разлет ракет на большое расстояние и минирование значительных площадей противопехотными минами типа ПФМ-1. Поэтому этот объект потенциально опасен и несет, в случае чрезвычайной ситуации, угрозу не только Хмельницкой АЭС, которая находится на расстоянии 27 км от арсенала, но и железной дороги Киев - Львов (50 м) и окружающим населенным пунктам, в том числе городу Шепетовка (5 км)», – говорится в запросе депутата.