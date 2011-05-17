В Нашей Украине предлагают обложить олигархов дополнительным налогом

Политическая партия «Наша Украина» предлагает ввести налог на сверхприбыль.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, сегодня народный депутат от «Нашей Украины» Лилия ГРИГОРОВИЧ презентовала в парламенте зарегистрированный ею проект закона «О социальной ответственности крупного бизнеса перед обществом».

По ее словам, законопроект был разработан в качестве адекватной законодательной инициативы в ответ на реальные вызовы и обстоятельства настоящего времени, поскольку сейчас Украина является одним из лидеров индекса бедности в мире.

Законопроектом предлагается ввести уплату налога на сверхприбыль с физических лиц, а также ответственность за невыполнение требований этого закона.

Ставка налога на сверхдоход должна платиться физическим лицом ежегодно по такой схеме: если сумма чистого дохода превышает 20 млн. грн. - 1% такой суммы; если сумма чистого дохода составляет от 20,5 млн. грн. до 25 млн. грн. – 1,5% такой суммы; если сумма чистого дохода составляет от 25 млн. грн. до 30 млн. грн. – 2% такой суммы; если сумма чистого дохода составляет более 30 млн. грн. – 2,5% такой суммы.

Предлагается, что налог на сверхприбыль платится на территории Украины, как резидентами, так и нерезидентами Украины, которые получают доходы, дивиденды и вознаграждение из источников их происхождения на территории Украины.

Уклонение физических лиц от уплаты средств в государственный бюджет Украины, полученных от сверхприбыльной деятельности, влечет за собой наложение на них штрафных санкций в размере 5% стоимости чистого дохода.

Л.ГРИГОРОВИЧ отмечает, что установление налога на бизнес, сверхдоход, сверхприбыль и богатство с целью обеспечения принципа равенства и солидарности для каждого гражданина демонстрирует практика многих стран мира.

В частности, среди других, во Франции принят Закон «О налоге на богатство с физических лиц». В соответствии с таким налогообложением, все лица, доходы которых превышают 800 тыс. евро, должны платить проценты в государственный бюджет на социальные потребности и здравоохранение населения. На протяжении 2007 года с помощью налогообложения богачей бюджет Франции увеличился на 4,42 млн. евро.

«Украина как демократическое государство нуждается в установлении социальной справедливости и ответственности крупного бизнеса перед обществом», - подчеркнула автор законопроекта.

«Принятие Закона «О социальной ответственности крупного бизнеса перед обществом» будет способствовать реализации в Украине принципа социальной справедливости, равенства и приведет к дополнительным поступлениям в государственный бюджет Украины. Это даст возможность утвердить социальную стабильность в государстве эволюционным способом», - добавила Л.ГРИГОРОВИЧ.

При этом она обратила внимание на то, что все средства, полученные от такой схемы налогообложения, должны быть направлены исключительно на материальную поддержку материнства, детства, потребностей молодежи и пенсионное обеспечение.