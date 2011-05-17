Янукович переселил семью с 10 детьми с 14,5 «квадратов» на 87

В Николаеве Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вручил ключи от квартиры и ордер многодетной семье Андрея и Татьяны ЧЕРНЫШЕВЫХ, которые воспитывают десять детей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в конце прошлого года В.ЯНУКОВИЧ поручил местной власти в 2011 году обеспечить жильем семью, которая жила в однокомнатной квартире жилой площадью 14,5 кв. м. Теперь многодетная семья переедет в новое помещение площадью 87 кв. м в новостройке, расположенной на той же улице, что и их старая квартира.

Новый дом построен в рамках реализации Программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

За средства местной организации Партии регионов новоселам приобрели мебель и бытовую технику.

Управление по делам семьи и молодежи ОГА подарило семье ЧЕРНЫШЕВЫХ микроволновую печь, посуду и прочую утварь.

Президент пожелал этой семье семейного счастья и подарил детям сладости и фрукты.

Со своей стороны А.ЧЕРНЫШЕВ поблагодарил В.ЯНУКОВИЧА за беспокойство о его семье, за то, что глава государства нашел время лично вручить новоселам ключи от нового помещения. «Для нас это очень большая радость. Мы счастливы», - сказал он, напомнив, что семья многие годы ожидала решения своих жилищных проблем.

Т.ЧЕРНЫШЕВА также обратилась к Президенту с просьбой посодействовать в вопросе присвоения ей почетного звания «Мать-героиня».

Талантливые малыши семьи ЧЕРНЫШЕВИХ подарили В.ЯНУКОВИЧУ на память альбом со своими рисунками.

*** В семье ЧЕРНЫШЕВИХ воспитываются 8 мальчиков и 2 девочки. Самый молодой ребенок в семье родился в прошлом году, старшая дочь учится в пятом классе.