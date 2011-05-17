Следователь ГПУ не хочет отвечать за здоровье Луценко

Заявление народного депутата от «БЮТ-Батьківщини» Сергея ВЛАСЕНКО об ответственности следователя Генеральной прокуратуры Украины Сергея ВОЙЧЕНКО за состояние здоровья экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО является давлением на следствие и суд.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Отдела связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

«В электронных средствах массовой информации появилось заявление народного депутата Сергея ВЛАСЕНКО о том, что ответственность за жизнь и здоровье Юрия ЛУЦЕНКО несет лично следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры, в осуществлении которого находилось уголовное дело по обвинению бывшего министра внутренних дел», - говорится в документе.

Следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины Сергей ВОЙЧЕНКО уполномочен заявить, что указанные заявления являются давлением на следствие и суд, а также попыткой переложить ответственность за добровольную голодовку Ю.ЛУЦЕНКО.

Указанное уголовное дело направленно в Печерский районный суд г. Киева. Согласно с уголовно-процессуальным законодательством, следователь не имеет права принимать на этой стадии никаких процессуальных решений, отмечается в заявлении.

Кроме того, в ГПУ указывают, что С.ВЛАСЕНКО не может вмешиваться в указанное уголовное дело, к которому не имеет никакого процессуального отношения, и «как опытный юрист должен был бы об этом знать».

В Генпрокуратуре напомнили, что Апелляционным судом города Киева срок содержания Ю.ЛУЦЕНКО в СИЗО продлен до 26 мая этого года. «Орган досудебного следствия действует исключительно в пределах уголовно-процессуального законодательства, что неоднократно подтверждено судебными решениями по делу», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшем тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенному работником правоохранительного органа.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи г.Киева.

Сегодня Генеральная прокуратура направила в Печерский районный суд Киева уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.