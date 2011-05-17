Симоненко вынесет на «свой» референдум языковой вопрос

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО призывает граждан Украины принять участие в инициированном Компартией Народном референдуме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, 1 мая, в День международной солидарности трудящихся, Компартия объявила о начале Всеукраинского Народного референдума.

Сегодня в Верховной Раде Украины П.СИМОНЕНКО заявил, что «коммунисты подготовили и выносят на суд трудового народа вопросы, которые являются определяющими». «Я информирую вас, народные депутаты, о том, что Компартия проводит Всеукраинский референдум. Цель референдума — привлечь внимание к решению непростых проблем в нашем государстве и заставить власть услышать голос народа», - сказал П.СИМОНЕНКО.

По его словам, Компартия предлагает гражданам Украины ответить на ряд вопросов, касающихся обеспечения продовольственной безопасности страны, национализации ключевых отраслей экономики, установления предельного размера платы за жилье и услуги ЖКХ, введения жесткого госконтроля за ценами на социальные товары и услуги. Кроме того, коммунисты призывают народ Украины поддержать введение государственной монополии на продажу спиртных напитков и табачных изделий и выступить против навязываемой МВФ пенсионной реформы.

Лидер КПУ сообщил, что на Народный референдум также будет вынесен вопрос о предоставлении русскому языку статуса второго государственного.

При этом П.СИМОНЕНКО сказал, среди вопросов Народного референдума, есть и такие: “Согласны ли Вы, что необходимо отказаться от сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) и пересмотреть условия вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО)” и “Согласны ли Вы, что Украине необходимо присоединиться к Таможенному союзу и войти в Единое экономическое пространство с Россией, Беларусью и Казахстаном?”.

Обращаясь к избирателям, П.СИМОНЕНКО сказал: “В Конституции сказано, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Что именно народу принадлежит исключительное право определять и изменять конституционный строй в Украине и это право не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами. Мы предлагаем вам реализовать это ваше исключительное право, приняв участие в инициированном Компартией Всеукраинском Народном референдуме”.