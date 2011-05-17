Янукович просит не терять надежду - возможно «Украину» Россия еще захочет

Украина и Российская Федерация продолжают переговоры по крейсеру «Украина».

Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня в Николаеве в интервью журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Работа не прекращалась, она продолжается. Наши главные переговоры с Российской Федерацией продолжаются. Есть разные предложения, подходы», - сказал Президент.

«Пока еще мы не можем сказать окончательный результат. Но будем иметь надежду, терять ее никогда нельзя», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ заявлял, что Россия не заинтересована в приобретении крейсера «Украина».

«Пока еще Российская Федерация не заинтересована в его (крейсера «Украина» - УНИАН) приобретении – у нас нет такой задачи и необходимости», - сказал А.СЕРДЮКОВ и добавил: «Да и, собственно говоря, государственная программа вооружений уже сформирована, и деньги там не заложены».

Справка УНИАН. Ракетный крейсер был заложен на государственном предприятии “Судостроительный завод имени 61-го коммунара” в Николаеве в сентябре 1984 года по заказу Военно-морского флота СССР и спущен на воду в августе 1990 года.

С 1992 по 1995 год крейсер строился по заказу Министерства обороны Украины. В 1996-1998 годах строительство было прекращено. В 1999 году был заключен новый контракт с Министерством обороны Украины на продолжение строительства крейсера для потребностей Военно-морских сил Украины. С 2001 года строительство корабля вновь прекратилось.

17 мая 2010 года Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о достройке ракетного крейсера «Украина» с помощью российской стороны.