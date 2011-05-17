Тимошенко из-за болезни не придет на конкурс

Лидер “Батькивщины” Юлия ТИМОШЕНКО из-за болезни отменила ранее запланированное участие во вручении премий победителям ХІ Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцыка.

Об этом сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

Церемония награждения состоится сегодня, 17 мая. По просьбе Ю.ТИМОШЕНКО председатель парламентского Комитета по вопросам культуры Владимир ЯВОРИВСКИЙ представит на торжествах партию "Батькивщина", которая уже второй год подряд оказывает поддержку в проведении конкурса.

"Конкурс стал настоящим общеукраинским и мировым праздником украинского языка, - говорится в обращении Ю.ТИМОШЕНКО к победителям конкурса. - Всей душой я с вами. Потому что твердо верю, что язык Шевченко и Франко, Леси Украинки и Коцюбинского, Симоненко и Стуса получит достойное место в нашем обществе, получит такое же влияние, как и русский – в России, польский – в Польше, французский – во Франции. Как ярко продемонстрировал конкурс имени Петра Яцыка, это зависит не только от государства, но и от каждого из нас.

Как отметила лидер “Батькивщины”, “с украинским языком боролись всегда, в братских объятиях душили все украинское, как раньше, так и теперь. Когда-то выходили валуевские и эмские указы, а сейчас закрывают украинские школы, именем великого Шевченко пытаются уничтожить конкурс имени Яцыка, подменяют государственный статус украинского языка”.

Несмотря ни на что, подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, конкурс имени Петра Яцыка состоялся. “Мы все победили. Победили организаторы, потому что несмотря на многочисленные препятствия и откровенное противодействие министра-украиножера успешно провели его. Победили учителя, которые сумели подготовить таких прекрасных детей, которыми гордится вся страна. Победили дети, которые продемонстрировали большую любовь к родному слову. Победил украинский народ, который этим конкурсом засвидетельствовал, что способен к самоорганизации и, несмотря на господство антиукраинской власти, утверждает реальный статус государственного языка", - говорится в обращении.