Выборы мэра Киева пройдут этой осенью. Сразу несколько депутатов Киевсовета на условиях анонимности заявили «Сегодня» о высокой вероятности проведения голосования.

Власти якобы на это пойти готовы, и уже формируются предвыборные штабы в Партии Регионов, а Александр Попов даже представил главам районов своего руководителя штаба — народного депутата от НУНС Валерия Борисова (бывшего зама мэра при Омельченко). И даже, дескать, перед ПР в столице поставлена задача — взять 15% по партийным спискам и 40% по мажоритарке.

Впрочем, официально приближение выборов в КГГА не подтверждают. Однако источник в руководстве Партии Регионов заявил газете, что вероятность переизбрания мэра и Киевсовета в этом году 50 на 50. То есть таки существует. Доселе, напомним, наиболее вероятным считался вариант проведения выборов осенью 2012 года — вместе с парламентскими. Считалось, что до того времени Попов как раз нарастит свой рейтинг. А раньше проводить опасно — может проиграть.

Что же поменялось? В ПР сказали, что, согласно последним соцопросам, рейтинг Попова (после заявлений о земельной коррупции при Черновецком) растет и он уже догоняет Виталия Кличко. А потому есть мнение, что лучше не упускать момент (ведь Бог его знает, что будет через год) и решить вопрос о власти в Киеве прямо сейчас. В КГГА не так давно заявляли, что рассчитывают в этом году получить от Кабмина 400 млн. грн. на реконструкцию лифтов и прочего коммунального хозяйства. Видимо, чтоб киевляне почувствовали — Попов работает.