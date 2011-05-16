Попов предложит «халявщикам» доплатить за киевские объекты и землю

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ допускает, что бюджет столицы на конец года будет недовыполнен на 1-2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

“Если будет невыполнение, то оно будет небольшим. Не критическим. Я ставлю задачу, чтобы мы достигли 100% запланированного. Но могу допустить 1-2% невыполнения. Но думаю, что мы справимся”, - сказал А.ПОПОВ.

Он отметил, что Киев имеет возможность на конец года выполнить бюджет, несмотря на то, что сейчас он недовыполняется приблизительно на 7%.

Отвечая на вопросы, какие шансы есть у города, чтобы выполнить бюджет на конец года, А.ПОПОВ сказал, что одной из проблем в этом вопросе является выполнение плана поступлений по налогу на доходы граждан.

“Думаю, это невозможно (выполнить план – УНИАН) доходов по подоходному налогу с граждан, потому что 34% темп роста – это просто рекордные показатели, и я думаю, ни один регион не выполнит такой план... “, - сказал А.ПОПОВ.

В то же время он выразил надежду, что столица выйдет на запланированный уровень поступлений в спецфонд, средства которого планируется направить на реализацию плана социально-экономического развития города. По словам председателя КГГА, это станет возможным благодаря возвращению объектов коммунальной собственности и земли в собственность территориальной общины, а также получению средств, которые, по убеждению городской власти, были “недоплачены” городу во время выкупа этих объектов или земельных участков.

“Я думаю, что мы сможем в этом году привлечь такой подход, когда мы предложим просто доплатить тем, кто выкуп сделал по заниженной цене, чем реальная стоимость объекта, закрепить это через суд как соответствующее соглашение и таким образом добавить в городской бюджет значительные доходы”, - сказал А.ПОПОВ, напомнив о многочисленных выявленных фактах купли активов города по заниженной стоимости.

“По моему убеждению, мы можем выйти на уровень доходов, который мы запланировали, в специальный фонд, в том числе благодаря такому подходу. Кроме того, сейчас у нас будут скорректированы и наши планы по программе приватизации. Поэтому во втором полугодии у нас будут основные доходы по ее реализации”, - сказал руководитель КГГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Коллегии КГГА начальник Главного финансового управления Киевской городской государственной администрации Владимир РЕПИК сообщил, что в первом квартале бюджет Киева выполнен на 92,5%.