Донецкий облсовет тревожить не будут - губернатор за него уже все сказал

Донецкий областной совет не намерен проводить внеочередную сессию в связи с событиями во Львове 9 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК.

По словам А.БЛИЗНЮКА, руководство области уже публично высказало свое негативное мнение о событиях во Львове, поэтому нет необходимости в проведени сессии.

«Когда у ветеранов срывали ленточки, это ни в какие рамки не лезет, это просто подлецы. Я их по-другому назвать не могу. Все-таки давайте мы скажем: а так ли думают все жители Львова и Западной Украины, как те отморозки, которые это все делали? Однозначно, нет. Мы должны сказать им «нет». Мы говорим «нет» тем подонкам и отморозкам, которые на День Победы спровоцировали это во Львове. Мы не инициируем собрание сессий, депутатских фракций, мы высказали свое отношение к этой позиции. И я это сделал так же, как глава облсовета (Андрей ШИШАЦКИЙ) от имени депутатов», - отметил А.БЛИЗНЮК.