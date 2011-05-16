В министерстве об отставке Емца не знают ни сном, ни духом

Министр здравоохранения Украины Илья ЕМЕЦ находится в отпуске и о его заявлении об отставке ничего не известно.

Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь министра Сергей НАГОРЯНСКИЙ.

"У меня информации о том, написал ли Илья Николаеич заявление (об отставке - УНИАН), нет. Сейчас он находится в отпуске, который он взял специально для того, чтобы поехать в коммандировку в Америку и принять участие в ежегодном конгрессе Американской ассоциации торакальных хирургов (хирургия органов грудной клетки - УНИАН). Илью Николаевича пригласили для того, чтобы он рассказал о своем открытии мирового значения, связанном с использованием пуповинной крови во время операции малышей", - сказал С.НАГОРЯНСКИЙ.

По его словам, И.ЕМЕЦ находится в отпуске с начала месяца и 9 мая выступил с докладом в США.

Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что несмотря на то, что министр находится в отпуске, он сегодня с 8-ми утра был на рабочем месте из-за большого количества накопившихся дел. В отпуске И.ЕМЕЦ находится до конца текущей недели.

В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Николая АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО сообщил УНИАН, что ему ничего не известно о заявлении И.ЕМЦА и правительство этот вопрос не рассматривало.

Как сообщалось, в СМИ появилась информация о том, что И.ЕМЕЦ в пятницу, 13 мая, написал заявление об отставке.

12 мая Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время заседания Управляющего совета Комитета по экономическим реформам объявил требование Н.АЗАРОВУ «осторожно» и «немедленно» реформировать медицинскую отрасль. «К сожалению, я до сих пор не увидел у Министерства здравоохранения четкого и целостного понимания реформы, как говорят: от А до Я», – заявил глава государства.