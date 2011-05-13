Литвин признал, что проблема депутатских прогулов ему не по зубам

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает нецелесообразным вводить один день в неделю для голосования в парламенте.

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Рада”.

По словам В.ЛИТВИНА, нецелесообразно изменять Регламент ВР, предусматривая один день для голосования, а в остальные дни сессионной недели проводить обсуждение.

Как сказал спикер, “депутат должен осознанно голосовать за то решение, которое было обсуждено” в сессионном зале в тот же день. В.ЛИТВИН добавил, что в ином случае депутаты или автоматически будут нажимать кнопку, или переспрашивать, по поводу чего происходит голосование. “На протяжении 6-8 полных дней в месяц депутат может, должен и обязан сидеть, точнее, работать на своем рабочем месте ”- добавил он.

В.ЛИТВИН отметил: “К величайшему сожалению, я должен сказать, что я исчерпал все возможности, которые в том числе не в моей компетенции, и теперь у меня есть одна (возможность – УНИАН) - апеллировать, апеллировать, апеллировать и не табелировать депутатов”.

Он заявил, что приложенные «титанические усилия дали определенные результаты - сейчас стало больше депутатов посещать сессионный зал».

По словам В.ЛИТВИНА, ближе к выборам будут народные депутаты “ходить на работу в парламент как дети в первый класс”, потому что “люди будут потом давать соответствующие оценки”.