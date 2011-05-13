Главврач подаст в суд на журналистов за кражу диагноза Луценко

Главный врач Киевской городской клинической больницы скорой помощи Александр ТКАЧЕНКО намерен подать в суд на журналистов за кражу заключения о состоянии здоровья екс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом А.ТКАЧЕНКО сообщил в интервью газете "Известия в Украине" (№ 82 от 13 мая).

"Больной категорически против, чтобы о его здоровье говорил кто-то, кроме него самого. Я вообще с журналистами больше общаться не хочу. Пока я общался с депутатами, они украли у меня из папки медицинское заключение ЛУЦЕНКО. Я вот теперь хочу узнать, кто этот вор. Я с ними судиться буду", - сказал А.ТКАЧЕНКО.

Кроме того, в интервью газете "Сегодня" (№ 102 от 13 мая) главный врач опроверг информацию об увольнении психиатра Валентины ГРИГОРЬЕВОЙ, которая рассказывала журналистам о состоянии здоровья Ю.ЛУЦЕНКО. "Я никого не увольнял", - заявил А.ТКАЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 мая депутат Верховной Рады от "Народной самообороны" Владимир АРЬЕВ на своей странице в Facebook выложил копию документа о состоянии здоровья Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что получил его от журналистов.

Затем фотокопию документа распространила пресс-служба "Народной самообороны".

В заключении главного врача А.ТКАЧЕНКО, в частности, говорилось: "Администрация больницы сообщает, что ЛУЦЕНКО Ю.В. был доставлен 10.05.2011 г. в больницу в состоянии средней степени тяжести. На основании лабораторных данных, вспомогательных методов обследования и осмотра специалистов был поставлен диагноз: Хронический панкреатит в стадии заострения. Хронический гастродуоденит. Нейроциркулярная дистония по кардиальному типу. Сахарный диабет, тип II”. В документе также сказано, что на сегодняшний день диагноз такой же, как и вчера, состояние здоровья Юрия ЛУЦЕНКО - средней степени тяжести, и он нуждается в лечебном режиме".

В "Народной самообороне" уточнили, что "документ датирован нынешним числом и подписан главным врачом Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи А.А.ТКАЧЕНКО". Документ адресован следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины Сергею ВОЙЧЕНКО.

Фотокопия документа также была размещена на сайте «Народной самообороны».