Ивано-Франковский облсовет отреагирует на красные флаги

Депутаты Ивано-Франковского областного совета отреагируют на факты использование красных флагов 9 мая на территории области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на брифинге сообщил председатель Ивано-Франковского областного совета Александр СЫЧ.

По его словам, несмотря на решение областного совета запретить на территории области использования 9 мая красных флагов, такие факты имели место в Ивано-Франковске и Коломые.

В.СЫЧ напомнил, что закон об использовании красных флагов не был подписан Президентом Украины, поэтому «легитимного права использовать красные флаги во время мероприятий 9 мая не было». «Поэтому не было никакого сомнения, что решение облсовета будет выполнено, в частности в части использования красных флагов», - заметил председатель облсовета.

Он сообщил, что все факты рассмотрит соответствующая профильная комиссия облсовета и предложит соответствующий проект решения совета. «Я не знаю, каким будет решение, но то, что этот вопрос будет вынесен на облсовет, - однозначно», - отметил А.СЫЧ.

Председатель облсовета также заявил, что представители правоохранительных органов во время празднования Дня Победы препятствовали депутатам областного совета и советов низших уровней, реализовать свои полномочия. “Имеем факт, в частности в Ивано-Франковске, что депутатам областного совета и советов других вопреки действующему законодательству создавались препятствия в выполнении ими своих депутатских полномочий, - отметил В.СЫЧ. – Несмотрпя на то, что они показывали стражам порядка удостоверения, их не пропускали к местам проведения мероприятий, а они намеревались выполнить решение облсовета, чтобы на территории области не было красных флагов».

По его словам, если профильная комиссия установит факты нарушения законодательства об использовании красных флагов, то те или другие должностные лица будут наказаны.

Как сообщал УНИАН, Ивано-Франковский облсовет 15 апреля решил запретить на территории области публичное использование 9 мая красных флагов.