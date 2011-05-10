«Свобода» спрашивает, кто пустил иностранных военных в Харьков

Харьковская областная организация ВО «Свобода» обратилась к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ с требованием возбудить уголовное дело по факту противозаконного пребывания иностранных военных в Харькове.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе парторганизации, «Свобода» вынуждена обратиться к генеральному прокурору во второй раз, поскольку на первое обращение 6 мая в органы МВД, СБУ и прокуратуры, «чтобы те предупредили вопиющее нарушение украинского законодательства относительно размещения иностранных военных формирований на территории Украины», не последовало никакой реакции.

Пресс-служба заявляет, что российских военных в Харьков городской председатель Геннадий КЕРНЕС пригласил «в обход Конституции».

«Речь идет о 90 (по другим данным – 102) курсантах Воронежского военного авиационного университета (РФ), которых Геннадий КЕРНЕС лично пригласил для участия в военном параде 9 мая в Харькове. Их участие в параде обусловлено распоряжениям харьковского городского председателя №1831 от 27 апреля этого года», - сообщает пресс-служба.

Парторганизация заявляет, что «согласно с ч. 2 ст. 92 Конституции Украины, исключительно законами Украины устанавливаются порядок направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства, а также порядок допуска и условия пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины. То есть, любое пребывание подразделений вооруженных сил иностранных государств в Украине требует принятия соответствующего Закона. На момент выхода распоряжения Геннадия КЕРНЕСА такого Закона не существовало, то есть действующий городской председатель Харькова грубо нарушил Конституцию Украины».

«К сожалению, - говорится в сообщении, - на обращение харьковских свободовцев в правоохранительные органы 6 мая не последовало никакой реакции. Поэтому, участие иностранных военных в Харькове в так называемом плац-параде 9 мая стало юридическим фактом. Информация об этом опубликована в общеукраинских СМИ. В соответствии с этим требуем от Генеральной прокуратуры и ее территориальных подразделений, наконец, выполнить свои законные обязанности и возбудить против Геннадия КЕРНЕСА уголовное дело за описанные выше противозаконные действия».

Соответствующее обращение харьковской «Свободы» направлено также по адресам Харьковской областной прокуратуры и прокуратуры города Харькова, сообщает пресс-служба.