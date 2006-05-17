В США самое сильное наводнение за последние 70 лет

На северо-востоке США через сильные ливни, не прекращающиеся вот уже 5 дней, обрушилось самое сильное наводнение за последние 70 лет. Больше всего пострадали штаты Массачусетс и Нью Гэмпшир, передает Associated Press.

"Дамбы сдерживают значительно больше воды, чем было рассчитано при их строительстве»,- сообщил прессе губернатор штата Массачусетс. Он сравнил происходящее в его штате с Библейским потопом. В некоторых районах за минувшие выходные выпало более 30 сантиметров осадков, эвакуированы тысячи людей.

По данным Национальной гидрометеорологической службы США, в самое ближайшее время прогнозируются сильные грозы и дожди, что вызовет ливневые паводки. Уровень воды в некоторых реках поднимется на 38 сантиметров.

В штате Нью Гэмпшир в результате наводнений повреждено, разрушено или затоплено около 600 дорог. Выходящая из берегов река Мерримак угрожает центральной исторической части города Манчестер.