Во Львове возбудили уголовное дело за хулиганство 9 мая

По факту хулиганства во время столкновений 9 мая во Львове Лычаковским райотделом городской милиции возбуждено уголовное дело.

Об этом УНИАН сообщил начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Львовской области Денис ХАРЧУК.

Как сообщалось, 9 мая во время столкновений возле Холма Славы из травматического оружия был ранен в ногу член ВО «Свобода», помощник депутата городского совета Олег КОВПАК.

Д.ХАРЧУК отметил, что сейчас проводится расследование обстоятельств этого инцидента. Установлена личность стрелявшего – это 30-летний львовянин, который обратился с заявлением в правоохранительные органы об избиении, и в данное время находится в больнице. Продолжается расследование.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, члена «Свободы» ранил из оружия с резиновыми пулями сын бывшего заместителя начальника Управления ГАИ в Львовской области Любомира С.

Как также сообщили УНИАН представители ВО «Свобода», оружие, из которого осуществлен выстрел, зарегистрировано под номером ХК 0821.