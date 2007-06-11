Председателем Партии вольных демократов избран Одарич вместо Бродского

Съезд Партии вольных демократов избрал председателем партии Черкасского городского председателя Сергея ОДАРИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии вольных демократов, съезд, который состоялся 11 июня в Киеве, первым заместителем председателя партии избрал Михаила БРОДСКОГО, который до этого времени был председателем партии. За такое решение проголосовали подавляющее большинство делегатов съезда, сообщает пресс-служба партии.

«По давней европейской традиции, – идет речь в сообщении, – в канун избирательной кампании партия должна определяться с лидером. В 2002 году партию «Яблоко» на выборы вел М.БРОДСКИЙ. Сегодня вольные демократы сделали ставку на С.ОДАРИЧА, мэра Черкасс, который за короткое время достаточно много успел сделать для города и вполне заслуженно пользуется уважением черкащан. Украине сейчас крайне не хватает таких людей – прагматиков, которые занимаются реальными делами, решают конкретные проблемы, в том числе и в регионах», - отмечается в сообщении.

Новоизбранный председатель ПВД С.ОДАРИЧ отметил, что считает честью возглавить команду единомышленников, которая борется за правдивость и честность в отечественной политике. «Хоть наша партийная команда сформирована давно, – говорит С.ОДАРИЧ, комментируя свое избрание, – мы все хорошо понимаем, что без обновления, в том числе и партийного руководства, двигаться вперед очень сложно. Потому я не мог отказать своим товарищам в просьбе возглавить партию».

По словам нового лидера Партии вольных демократов, возглавляемая им политическая сила настроена решительно и намерена бороться за звание парламентской. «Мы разработали новую и достаточно эффективную идеологию, которая позволяет рассчитывать на приличный конечный результат. Нам есть, что предложить избирателю, который сегодня окончательно разочаровался как в бело-голубых, так и оранжевых политиках», - подчеркивает С.ОДАРИЧ.

Съезд ПВД переизбрал также политсовет партии. Его новыми членами стали, в частности, основатели Гражданской партии «ПОРА» Евгений ЗОЛОТАРЕВ, Андрей ЮСОВ и Сергей ПАНТЮК. Кроме того, участники собрания большинством голосов поручили народным депутатам - членам межфракционной группы «Вольные демократы» вернуться в сессионный зал и активно участвовать в работе Верховной Рады в качестве парламентской оппозиции.

Как сообщал УНИАН, пятеро народных депутатов от БЮТ создали междепутатское объединение «Вольные демократы». В него вошли – Любовь СТАСИВ, Дмитрий ВЫДРИН, Сергей ПОТИМКОВ, Владимир КУРИННЫЙ и Алексей ДАНИЛОВ. Члены этого объединения считают Верховную Раду легитимной, однако заявляли, что до решения Конституционного Суда относительно указа Президента о досрочных выборах участвовать в заседаниях парламента не будут.