Янукович, Азаров, Литвин идут во главе праздничной колонны на Крещатике

В Киеве на Крещатике с Бессарабской площади началось праздничное шествие в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, по Крещатику идут люди, одетые в военную форму времен Великой Отечественной войны, двигаются некоторые виды техники тех времен.

Участники шествия несут украинские флаги, в руках у них праздничные шарики и цветы.

Во главе праздничной колонны идут Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, премьер-министр Николай АЗАРОВ, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ.

В то же время на Бессарабской площади у памятника Ленину собрались около 100 представителей КПУ, которые планируют провести отдельное шествие по случаю Дня Победы и пройти от памятника Ленину до Европейской площади. Они держат красные флаги, а также плакат с надписью: «Коммунистическая партия – организатор освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков».