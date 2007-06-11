”Руку Ющенко” в ЦИК обвиняют в кулуарных решениях

Председатель ЦИК Владимир Шаповал пытается внедрить практику кулуарного принятия решений. Свидетельством этого является то, что вопреки законодательству, председатель ЦИК единолично принял решение о закреплении членов ЦИК за регионами Украины. Об этом заявил член ЦИК Михаил Охендовский. Он также напомнил, что председатель ЦИК проигнорировал просьбу 8 членов ЦИК относительно проведения заседания ЦИК 12 июня, и начал совещание с меньшинством состава ЦИК.

М.Охендовский считает эту тенденцию кулуарного принятия решения опасной для коллегиального органа. Он заявил, что закрепление членов ЦИК за регионами Украины является принципиальным вопросом, поскольку оно касается формирования и работы окружных избирательных комиссий. В то же время он выразил надежду, что ЦИК не повторит судьбу Конституционного суда, когда политическая заангажированность членов суда привела к параличу его работы.

РБК-Украина