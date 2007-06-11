”Руку Ющенко” в ЦИК обвиняют в кулуарных решениях
18:31, 11 июня 2007Политика
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Охендовский возмутился действиями Шаповала
|Михаил ОХЕНДОВСКИЙ
М.Охендовский считает эту тенденцию кулуарного принятия решения опасной для коллегиального органа. Он заявил, что закрепление членов ЦИК за регионами Украины является принципиальным вопросом, поскольку оно касается формирования и работы окружных избирательных комиссий. В то же время он выразил надежду, что ЦИК не повторит судьбу Конституционного суда, когда политическая заангажированность членов суда привела к параличу его работы.
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