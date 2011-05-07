Прихожан не пустили в собор на начало литургии из-за Людмилы Янукович?

Сегодня в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ с блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины ВЛАДИМИРОМ провели божественную литургию.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на литургии в соборе присутствовала супруга Президента Украины Людмила ЯНУКОВИЧ. Также на службе присутствовали донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО и глава Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК.

По оценкам правоохранителей, возле собора собралось около тысячи прихожан.

Территорию вокруг собора патрулировали отряды ППС и сотрудники СБУ. Охрану общественного порядка во время приезда КИРИЛЛА в Донецке сегодня осуществляет 700 правоохранителей.

По неизвестным причинам в момент начала литургии главные ворота храма закрыли правоохранители. Пускать прихожан в собор начали только спустя 15 минут после начала службы.