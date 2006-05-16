Болгария и Румыния еще имеют шанс попасть в ЕС в 2007 году
18:51, 16 мая 2006Политика
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Для этого нужно продемонстрировать яркие признаки
Европейская комиссия считает, что Болгария и Румыния смогут присоединиться к Европейскому Союзу с 1 января 2007 года, если усилят свою работу над подготовкой к этому.
Об этом говорится в обнародованном сегодня мониторинговом докладе Еврокомиссии.
В докладе отмечается, что Болгария и Румыния должны продемонстрировать яркие признаки борьбы с коррупцией, в частности, в области проведения расследований и рассмотрении дел в судах. Кроме того, они должны продолжить реформы в судебном секторе с целью усиления прозрачности, эффективности и непредвзятости.
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