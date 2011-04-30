НУ-НС: с точки зрения права денонсация Харьковских соглашений возможна

Народный депутат от “Нашей Украины – Народной самообороны” Борис ТАРАСЮК констатирует, что при нынешней власти Харьковские соглашения не удастся денонсировать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в эфире "ШустерLive".

Б.ТАРАСЮК отметил, что с точки зрения украинского и международного права денонсация Харьковских соглашений возможна и она нужна. "И они будут денонсированы. Другой вопрос, что при этой антиукраинской власти это невозможно. Это возможно только тогда, когда в Верховной Раде создастся демократическое большинство", - сказал народный депутат.

По словам Б.ТАРАСЮКА, в прошлом году было добыто украинского газа на 1,3 млрд. куб. меньше, чем в предыдущий год. "Таким образом эта власть сознательно ведет к уменьшению газа собственной добычи и таким способом к увеличению цены газа для населения", - сказал народный депутат.

Б.ТАРАСЮКА поддержал и народный депутат от НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО. По его словам, Украина не получила от этих соглашений ни экономических, ни политических, ни социальных выгод. "Это соглашение требует денонсации. И оно будет денонсировано, когда в парламенте будет создано демократическое большинство", - добавил он.