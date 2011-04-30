Огрызко предлагает подождать, пока Лукашенко «красиво извинится»

Экс-министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО считает, что Украина должна выдержать паузу в отношениях с Беларусью после высказываний белорусского Президента Александра ЛУКАШЕНКО в адрес украинских властей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера во время эфира «Шустер Live».

«Я думаю, нужно взять дипломатическую паузу», - сказал В.ОГРЫЗКО, добавив, что стоит дождаться, когда А.ЛУКАШЕНКО захочет «аккуратно, красиво извиниться». При этом, по убеждению В.ОГРЫЗКО, подобные высказывания в дипломатии неприемлемы. «Даже на уровне председателей колхозов, мне кажется, нужно находить нормальные формулы для выражения своих мнений», - сказал он.

В.ОГРЫЗКО сказал о председателях колхозов после того, как народный депутат от Партии регионов Леонид КОЖАРА отметил, что А.ЛУКАШЕНКО пришел в политику после председательства в колхозе. «Помню господина ЛУКАШЕНКО с 90-го года, когда он был молодым депутатом Верховной Рады Беларуси, позже он стал Президентом, а в депутатство он пришел с должности председателя колхоза, и мне кажется, что в данном случае он просто забыл, что он уже не в той старой должности, а является Президентом большой страны, и такие высказывания просто нельзя озвучивать", - сказал народный депутат.

При этом он заметил, что Украина остается партнером народа Беларуси, но когда речь идет о персональных оценках, «это вносит негатив в межгосударственные отношения».

Как сообщал УНИАН, 26 апреля А.ЛУКАШЕНКО заявил, что руководство Украины продемонстрировало несамостоятельность своей политики в отношении Беларуси, отозвав под давлением Еврокомиссии свое приглашение, направленное белорусскому лидеру, на Киевский саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии.

«К сожалению, вшивости хватает и у нынешнего руководства Украины. Вопрос нужно поставить ЯНУКОВИЧУ, почему белорусский Президент не присутствует на их мероприятиях», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, Киев начал «танцевать под дудку» Брюсселя в отношениях с Беларусью.