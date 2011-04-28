Мэры Полтавщины возьмут на 9 мая красные флаги в музеях

Городские председатели Полтавской области поддерживают решение Верховной Рады вывесить на 9 мая красные флаги и будут доставать их из старых запасов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции мэр Полтавы Александр МАМАЙ.

Он заявил, что не против того, чтобы раз в год почтить красными знаменами тех, кто воевал. «Все мое детство прошло под этим флагом. И во времена войны не обращали внимания на цвет, а воевали за идею, за свою Родину. Это символ победы», - сказал А.МАМАЙ.

Также о поддержке решения ВР вывесить 9 мая рядом с государственным флагом красное Знамя Победы заявил мэр Кременчуга Олег БАБАЕВ. «Я всегда поддерживаю решения высшего законодательного органа. Мое личное мнение, что это - правильное решение. Победа была под одними флагами. Так почему их нужно скрывать? Это – история. Кто отказывается от своей истории, тот не блещет большим умом», - считает О.БАБАЕВ.

Городские председатели Полтавщины при этом отметили, что красные флаги покупаться не будут, а будут взяты из старых запасов, в музеях, а также в политических партиях.