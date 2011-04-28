Адвокат о деле Пукача: столько нарушений не видела никогда

Печерский районный суд Киева до 26 мая объявил перерыв в предварительном судебном разбирательстве уголовного дела по обвинению бывшего генерала МВД Украины Алексея ПУКАЧА в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе из-за того, что обвиняемый не успел ознакомиться со всеми материалами дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после судебного заседания сообщила адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

По ее словам, перерыв объявлен по ходатайству обвиняемого А.ПУКАЧА, которого сегодня не доставили в зал судебного заседания.

Комментируя ход расследования дела А.ПУКАЧА, В.ТЕЛИЧЕНКО отметила, что с самого начала досудебного следствия следователи Генеральной прокуратуры допустили достаточно много нарушений Уголовно-процессуального кодекса.

«Главное следственное управление Генпрокуратуры чрезвычайно свободно, я бы даже сказала грубо, обращалось с положениями Уголовно-процессуального кодекса», - заметила адвокат, добавив при этом, что «такого количества нарушений в досудебном следствии не видела никогда».

При этом В.ТЕЛИЧЕНКО обратила внимание только на одно из нарушений, когда следователи вопреки действующим нормам законодательства не предоставили возможности потерпевшей стороне ознакомиться с материалами дела, но и также не предоставили возможности обвиняемому закончить ознакомление с материалами дела в полном объеме.

В.ТЕЛИЧЕНКО выразила убеждение, что часть ошибок следствия можно исправить, не возвращая дело на дополнительное расследование, в то же время другую часть нарушений, по ее словам, «без направления на доследование исправить невозможно».

При этом, по словам адвоката, если дело не вернуть на дополнительное расследование, существующие в нем ошибки «категорически делают невозможным рассмотрение дела в судебном заседании».

«Следовательно, видно сегодня, что процесс будет чрезвычайно долгим. Дело не готово к рассмотрению в судебном заседании», - считает В.ТЕЛИЧЕНКО.

Вместе с тем она отметила, что сегодняшнее судебное решение о переносе предыдущего слушания дела дает возможность А.ПУКАЧУ еще месяц знакомиться с материалами дела, находясь под стражей без судебного решения о продлении срока его содержания. Как отметила адвокат, таким образом «мы подходим к предельному порогу содержания обвиняемого под стражей». «В связи с этим создается такое впечатление, что государство умышленно дает возможность ПУКАЧУ обращаться в Европейский суд по правам человека, что его незаконно содержат под стражей», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

В свою очередь, адвокат матери убитого журналиста Леси ГОНГАДЗЕ Андрей ФЕДУР заметил, что сегодня суд только рассматривал ходатайство А.ПУКАЧА.

Также А.ФЕДУР выразил удивление в связи с тем, что сегодняшнее заседание суда проходило в закрытом режиме. «Я этого не могу понять ни с точки зрения права, ни с точки зрения здравого смысла, ведь никаких оснований для заседания в закрытом режиме я не вижу. Никакие секретные материалы не рассматривались», - сказал адвокат, заметив, что в материалах дела есть только несколько томов, в которых содержится секретная информация.

В то же время он сообщил, что к делу еще не допустили адвоката покойного министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко. А.ФЕДУР выразил сомнение, что за этот месяц адвокату предоставят соответствующие допуски, чтобы он имел ыл возможность работать с документами под грифом секретности.

При этом А.ФЕДУР допустил, что, «по-видимому, мы чего-то ждем, а чего - я даже не знаю».

Следующее судебное заседание по делу А.ПУКАЧА начнется 26 мая в 14.30.