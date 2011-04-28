Черновецкий снова нашел, на кого переложить свою работу

10:59, 28 апреля 2011
Политика
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Герега зачитала поручение

Столичный городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил новому заместителю городского председателя - секретарю Киевского городского совета Галине ГЕРЕГЕ вести сегодняшнее пленарное заседание Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение в начале заседания зачитала сама Г.ГЕРЕГА.

«В соответствии с подпунктом 11 пункта 13-2 статьи 13 регламента Киевского городского совета, поручаю вам созвать и вести пленарное заседание седьмой сессии Киевсоветаады 28.04.2011. Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ», - процитировала поручение Г.ГЕРЕГА.

Как известно, практически все заседания Киевсовета вместо Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, который согласно регламенту должен председательствовать на этих заседаниях, по поручению мэра вел предшественник Г.ГЕРЕГИ Олесь ДОВГИЙ.

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