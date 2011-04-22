Прокурор посоветовал милиции очистить свои ряды от «оборотней»

Прокурор Сумской области Сергей ЛЕНСКИЙ посоветовал милиции региона очистить свои ряды от «оборотней».

Об этом прокурор заявил на координационном совете сотрудников наблюдательного ведомства, а также представителей Управления МВД Украины в Сумской области, сообщила корреспонденту УНИАН сотрудник пресс-службы областной прокуратуры Марина ФИЛЬЧЕНКО.

Как отметил С.ЛЕНСКИЙ, не всегда сами милиционеры выступают гарантом защиты прав и свобод наших сограждан, а нашумевшие случаи с «оборотнями в погонах» негативно отразились на авторитете милиции. Особое беспокойство вызывает то, что сотрудники милиции превышают свои служебные полномочия, а это влечет за собой смерть граждан, заявил прокурор. По таким фактам органами прокуратуры в прошлом году было направлено в суд 2 уголовных дела по 4 сотрудникам Шосткинского горотдела УМВД Украины в Сумской области и по 2 сотрудникам по обслуживанию г. Середино-Буда, подчиненного структурному подразделению УГАИ в Сумской области.

«В прокуратуру, как правило, больше всего поступает жалоб от жителей о преступлениях касательно применения насилия работниками милиции», - заявил С.ЛЕНСКИЙ.

По его словам, в Конотопской межрайонной прокуратуре таких заявлений находится 35, в прокуратуре Заречного и Ковпаковского районов г. Сумы - соответственно 33 и 32, в Роменской межрайонной прокуратуре - 20, в Белопольской - 14.

По итогам оперативного совещания прокурор области рекомендовал начальнику УМВД Украины в Сумской области Петру ДЯЧЕНКО «очистить ряды правоохранителей от недобросовестных сотрудников», своим же подчиненным дал указание усилить контроль за работой милиции и своевременно реагировать на жалобы жителей региона.