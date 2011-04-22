Депутаты призывают возбудить уголовное дело против Мельниченко

83 народных депутата, представляющих все фракции Верховной Рады Украины, подписали депутатское обращение в адрес Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, где предупреждают об угрозах для национальной безопасности Украины, которые несет ход расследования дела в отношении Николая Мельниченко.

Об этом, как сообщает LB.ua ,заявил в Верховной Раде народный депутат от фракции НУНС Юрий Кармазин.

Несмотря на то, что против Мельниченко несколько лет назад было возбуждено уголовное дело, депутаты указывают на то, что оно было закрыто без надлежащего изучения всех обстоятельств дела и даже без допроса Мельниченко. Между тем остаются нерасследованными объем и содержание сведений, составляющих государственную тайну, которыми незаконно завладел Мельниченко, а также вопрос о том, передавал ли он эти сведения представителям спецслужб других стран, с которыми встречался.

В обращении отмечается, что Украина уже понесла значительный политический и финансовый ущерб в связи с распространением Мельниченко неправдивой информации о продаже систем «Кольчуга» режиму Саддама Хусейна. Однако следствие так и не установило ни сообщников, ни заказчиков этой «информационной провокации».

Остается неустановленным, какой объем сведений, содержащих государственную тайну, до сих пор находится у Мельниченко, который имеет возможность свободного передвижения и в любой момент может покинуть пределы страны.

Депутаты считают, что решение ГПУ от 01.03.2005 года о закрытии уголовных дел против Мельниченко было необоснованным и незаконным, и призывают возбудить против него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного Кодекса Украины.

Ранее о необходимости возбудить уголовное дело в отношении экс-майора Управления госохраны Николая Мельниченко заявлял лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.