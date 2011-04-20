ВР не поддержала законопроект об ограничениях для vip-кортежей

Провластное парламентское большинство отказалось принять законопроект, предлагавший ограничить перекрытие дорог для vip-кортежей, сообщает сайт БЮТ.

Как заявил автор законопроекта, член фракции «БЮТ-Батьківщина» Александр СОЧКА, в Украине сложилась стала практика предоставления узкому кругу лиц привилегированных прав во время движения автомобильным транспортом, а права других участников дорожного движения при этом существенно ограничиваются.

Народный депутат отметил, что данная практика является антиконституционной, антидемократичной, характерной для стран с неразвитым гражданским обществом и является причиной общественного недовольства.

А.СОЧКА отметил, что в Англии был известный случай когда Владимир ПУТИН опоздал на официальный прием к королеве, поскольку в этой стране не существует специальных правил ни для иностранных делегаций, ни для местных руководителей стране. Одинаковые для всех правила передвижение по автодорогам существуют почти во всех странах Европы.

Депутат подчеркнул, что автомобили руководителей европейских стран оборудованы специальными маячками и, по правилам дорожного движения, другие участники дорожного движения должны им уступать.

«Мы предлагаем нашей власти стать хоть немножечко европейской, хотя бы на полтора часа - утром и вечером», - отметил А.СОЧКА, добавив, что законопроектом предлагалось установить запрет перекрывать дорожное движение во время-пик.

По его словам, остановка дорожного движения на 13 минут в часы наибольшей интенсивности движения, в так называемое «время-пик», когда граждане едут на работу и возвращаются домой, приводит к существенным последствиям морально-психологического, экономического и экологического характера; нарушается дисциплина трудового дня, поскольку из-за опоздания работники несвоевременно приступают к выполнению своих профессиональных обязанностей.

Также народный депутат подчеркнул, что вследствие простоя в заторах большого количества транспорта увеличиваются выбросы в атмосферу продуктов сгорания автомобильного топлива, а из-за потери возможности эффективно использовать свое время люди чувствуют себя стрессовом, угнетенном состоянии.

А.СОЧКА предлагал парламенту внести изменения в Закон Украины «О дорожном движении», согласно которому уменьшить время, на которое разрешается ограничивать или запрещать дорожное движение во время проезда отдельных личностей, относительно которых осуществляется государственная охрана, а также установить запрет перекрывать дорожное движение в час-пик с 7.30 до 9.00 и с 17.30 до 19.00. Провластное парламентское большинство отказалось поддержать данный законопроект.