Новая секретарь Киевсовета первым делом хочет взяться за землю и активы

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ считает Галину ГЕРЕГУ достойным новым руководителем Киевского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель КГГА сказал сегодня на брифинге, который состоялся сразу по завершении заседания сессии Киевсовета, на котором Г.ГЕРЕГА была избрана секретарем Киевсовета.

А.ПОПОВ также выразил убеждение, что избрание Г.ГЕРЕГИ принесет пользу «и для развития города, и для благополучия киевлян».

Со своей стороны, Г.ГЕРЕГА выразила надежду, что сотрудничество Киевсовета с КГГА будет конструктивным и направленным на достижение единственной общей цели – улучшение жизни киевлян и превращение города в одну из лучших столиц Европы.

Относительно упреков депутатов оппозиционных фракций, которые сегодня заявляли о том, что не хотят голосовать за кандидатуру Г.ГЕРЕГИ на должность секретаря Киевсовета, поскольку она принимала участие в голосованиях относительно незаконной передачи земель столицы и других активов, Г.ГЕРЕГА сказала, что не причастна к этому. Она также заявила, что и в дальнейшем не будет допускать нарушений в работе Киевсовета, и будет организовывать все согласно регламенту.

«Если были какие-то ошибки, то я их не буду повторять. Но в большинстве – их не было», - сказала Г.ГЕРЕГА.

По ее информации, ближайшее заседание сессии Киевсовета планируется провести 28 апреля.

«Вопросы, которые будут рассматриваться – это те, которые планировались на сессию, что была перенесена. Они формировались до меня», - заявила Г.ГЕРЕГА относительно повестки дня.

Она считает, что сейчас первоочередно Киевсовет должен рассматривать острые вопросы, в частности земельных и других активов города, а именно их возвращения, и относительно этого есть пожелание КГГА.

Так, по уточнению А.ПОПОВА, на рассмотрение сессии предусматривается вынести ряд протестов прокуратуры на решения Киевсовета о землеотводе.

По словам председателя КГГА, решения о возвращении земель и других активов города продолжают рассматриваться в судах, и постепенно будут рассматриваться на последующих сессиях горсовета. А.ПОПОВ отметил, что речь идет о возвращении огромных площадей земли. «Я думаю, это будут тысячи гектаров», – заявил он.

Также, по словам Г.ГЕРЕГИ, в ближайшее время Киевсовет не будет затрагивать вопрос о перераспределении депутатов в постоянных комиссиях или о смене руководителей этих комиссий.

«Вопрос относительно изменения состава комиссий на ближайшей сессии, я думаю, рассматриваться не будет. Такого в планах нет», - сказала Г.ГЕРЕГА. Относительно перераспределения руководящих должностей в комиссиях она заявила: «Также этот вопрос я считаю неуместным».

Также Г.ГЕРЕГА сообщила, что не собирается выходить из фракции ГАК.