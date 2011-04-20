Тимошенко инкриминируют причинение державе ущерба более 1,5 млрд. грн.

Сегодня следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры проводит допрос экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО как подозреваемой по уголовному делу о превышении власти или служебных полномочий при заключении газовых соглашений в 2009 году, что привело в дальнейшем к экономическим трудностям в государстве.

Установлено, что она единолично приняла решение, вследствие которого интересам государства нанесен ущерб в особо крупных размерах - на сумму более 1,5 млрд. грн., сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Также по делу проводятся другие необходимые первоочередные следственные действия.