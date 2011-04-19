Адвокаты Кучмы говорят, что доказательств против экс-президента нет

Адвокаты просят генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ отменить постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Об этом УНИАН сообщил адвокат экс-президента Виктор ПЕТРУНЕНКО.

Он рассказал, что вместе с адвокатом Сергеем УЛЬЯНОВЫМ они обратились к генпрокурору Украины с жалобой на незаконность уголовного преследования их подзащитного.

Адвокаты просят генпрокурора отменить постановление его первого заместителя Рената КУЗЬМИНА о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ по ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса Украины (превышение власти и должностных полномочий), а также оставить в силе постановление следователя по особо важным делам ГПУ Александра ХАРЧЕНКО от 10 сентября 2010 г. об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ и других лиц.

В жалобе адвокаты ссылаются на установленную следствием противоречивость показаний бывшего охранника главы государства Николая МЕЛЬНИЧЕНКО и несостоятельность иных доказательств, имеющихся в деле. В частности, адвокаты указывают на констатацию следователем ГПУ А.ХАРЧЕНКО того, что в заключениях фоноскопических экспертиз по делу не содержится вывода о подлинности записей, изъятых у Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, а также не исключается их монтаж.

Как сообщили источники, близкие к ГПУ, рассмотреть данную жалобу генпрокурор должен в течение трех дней.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября 2010 года следователь Генпрокуратуры А.ХАРЧЕНКО вынес постановление о привлечении бывшего генерала милиции Алексея ПУКАЧА к уголовной ответственности. Согласно этому постановлению, следствие Генеральной прокуратуры Украины установило, что А.ПУКАЧ получил приказ убить журналиста Георгия Гонгадзе от тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко.

8 октября 2010 года Генеральная прокуратура Украины освободила руководителя следственной группы по уголовному делу об убийстве Георгия Гонгадзе А.ХАРЧЕНКО. Начальник пресс-службы Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО сообщил, что «приказом генпрокурора по собственному желанию А.ХАРЧЕНКО освобожден в связи с выходом на пенсию».