Янукович поздравил журналистов: ”кто-то говорит, а кто-то должен работать”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил журналистов с профессиональным праздником.

Как передает корреспондент УНИАН, глава правительства поздравил журналистов сегодня на заседании Кабинета министров.

«Я хотел бы пожелать, чтобы средства массовой информации всегда справедливо нас критиковали, пожелать, чтобы пресса справедливо говорила, а мы хорошо работали – потому что кто-то говорит, а кто-то должен работать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.