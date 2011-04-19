Считают ли украинцы Россию стратегическим партнером (опрос)

Лишь 13% украинцев считают Россию стратегическим партнером Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Research & Branding Group, обнародованные сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По данным опроса, 23% воспринимают РФ только как простого соседа.

При этом две трети – 66% в целом положительно воспринимают Россию: 25% - как дружественное государство, 28% - как братское и 13% - как стратегического партнера Украины.

Около половины жителей Украины (44%) оценивают украинско-российское межгосударственное отношения в целом как хорошие и добрососедские, хотя 17% считают их плохими и напряженными.

Относительно Харьковских соглашений лишь 2% украинцев считают, что от их подписания выиграла Украина. Победой России их называют 42%, тогда как 35% думают, что победили обе стороны.

Преимущественно в качестве уступок со стороны Украины оценивают характер подписанных год назад соглашений 40% украинцев, а 30% опрошенных считают их взаимовыгодными.

31% респондентов относятся к заключению соглашений негативно, тогда как 38% придерживаются противоположной точки зрения.

Через год после подписания Харьковских соглашений половина украинцев (51%) согласны с утверждением о том, что это событие позволило реально улучшить украинско-российские отношения. Несогласие с этим утверждением высказали 28% опрошенных.

Исследование проводилось методом личного интервью в 24 областях Украины и в Крыму 20-31 марта. В исследовании приняли участие 2078 человек. Ожидаемая средняя погрешность выборки составляет ± 2,2%.