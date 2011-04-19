LB.ua с Одессы начинает промо-тур по городам Украины

LB.ua начинает промо-тур по городам Украины. Старт – 20 апреля в Одессе. 21 апреля - Николаев.

В Одессе вечер с журналистами издания – «За кулисами украинской политики» - состоится в Доме ученых (Сабанеев мост, 4) в 19:00.

В мероприятии примут участие:

шеф-редактор сайта LB.ua Соня КОШКИНА

специальный корреспондент LB.ua Татьяна ЧОРНОВИЛ

автор и ведущий программы «Знак оклику» (телеканал TBi), постоянный автор LB.ua Артем ШЕВЧЕНКО.

Аналогичная встреча в Николаеве пройдет 21 апреля в 16.30 в большом конференц-зале бизнес-центра "Александровский" (ул. Никольская, 25). Кроме Сони КОШКИНОЙ, Татьяны ЧОРНОВИЛ и Артема ШЕВЧЕНКО, на встречу с николаевцами прибудет также Вячеслав ПИХОВШЕК.

Вход свободный.

Телефоны для справки: (044) 230-49-62, 063-857-75-28.