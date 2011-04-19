Суд не выпустил на поруки участника Налогового Майдана

Решение Печерского районного суда Киева относительно участника Налогового Майдана не имеет никакой связи с законом, а является исключительно политическим.

Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ по поводу отказа суду выпустить на поруки народных депутатов-«нашеукраинцев» Сергея КОСТАКОВА, сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Наша Украина”.

Соответствующее ходатайство было передано суду за подписью восьми народных депутатов от «Нашей Украины» - Виктора МАТЧУКА, Лилии ГРИГОРОВИЧ, Зиновия ШКУТЯКА, Владимира ВЯЗИВСКОГО, А.ПАРУБИЯ, Григория ОМЕЛЬЧЕНКО, Юрия КЛЮЧКОВСКОГО и Владимира КАРПУКА.

Во время заседания присутствовали шесть народных депутатов, которые в своих выступлениях заявили, что это дело является политическим и мера пресечения является неадекватной.

Депутаты отмечали то, что власть расходует государственные средства на содержание человека, который не составляет угрозы для общества, а дома С.КОСТАКОВА ожидает маленькая дочка и родители-пенсионеры, которые находятся на его иждивении.

«Несмотря на то, что банк, который в этом деле является пострадавшей стороной, не выступал против ходатайства о взятии на поруки, прокуратура перенесла этот вопрос на рассмотрение суда, а судья ТАРАСЮК приняла решение об отказе в ходатайстве народных депутатов», - сообщил А.ПАРУБИЙ.

По его убеждению, сегодняшнее решение Печерского суда подтвердило, что судебная система является инструментом наказания и запугивания в руках действующего политического режима.

«Судья, несмотря на присягу, в своем решении руководствовалась не законом, а политическим указаниями нынешней власти», - отметил А.ПАРУБИЙ.

В «Нашей Украине» напоминают, что участника Налогового Майдана С.КОСТАКОВА обвиняют в повреждении автомобиля, который был припаркован неподалеку от Майдана Незалежности, где происходили протесты предпринимателей.

«Наша Украина» продолжит борьбу с подобными случаями политических репрессий. В рамках кампании «Власть - под контроль!» партия будет оказывать юридическую, информационную и политическую поддержку оппозиционным общественным активистам, отмечается в сообщении.